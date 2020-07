24. juulil ilmus Venemaa föderatsiooni Eesti suursaatkonna Facebooki seinale postitus „rahvusvaheliste suhete ajaloo huvilistele”. Selles esitati 1943. aasta detsembris Teherani konverentsi kuluaarides toimunud USA presidendi Franklin Delano Roosevelti ja NSV Liidu juhi Jossif Stalini mõttevahetuse väidetav stenogramm, milles oli juttu ka Baltimaade tulevikust.

Selle „stenogrammi” panek suursaatkonna Facebooki lehele on tõeliselt probleemne aktsioon. Tegemist pole küll vestluse „avalikustamisega”, sest see nägi korduvalt trükivalgust juba Nõukogude Liidus. Peale selle on Roosevelti ja Stalini mõttevahetuse erineva sõnastusega väljavõtteid publitseeritud ka läänes.