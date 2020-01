Miguel Pineda Ortega: Hispaania vaatab Eestit heatahtliku kadedusega, sest haridusel on, kuhu püüelda

Pole just tavaline, et Eesti vallutab Hispaania ajalehtede esiküljed, ent möödunud aasta lõpus tänu PISA testi suurepärastele tulemustele see juhtus.

Uudised, arvamusküljed, debatid raadios ja televisioonis kõnelesid kõik sellest, et Eesti on hariduselu poolest meie lähiümbruse edukaim riik ning lausa neljandal kohal terves maailmas.

Niisiis vaatavad haridusametnikud huviga Eestile alt üles – nii nagu varem vaadati Soomet. Otsitakse vastuseid, mida väikeriik on teinud, et sellise saavutuseni jõuda.