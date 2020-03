Mihhail Kõlvarti kiri Jüri Ratasele: on vaja täiendavaid piiranguid inimeste liikumisele, kogunemistele, meelelahutuskohtade lahtiolekuaegadele

Kogunemised avalikes kohtades

Linnapildis on näha, et eriolukorra väljakuulutamine, avalike kogunemiste keeld ning avalikkusele tehtud üleskutsed on vähendanud inimeste liikumist avalikus ruumis. Siiski tuleb tõdeda, et rohkelt on näiteid, kus inimese veedavad ilma erilise vajaduseta aega avalikus ruumis, külastavad kaubanduskeskuseid, kogunevad rühmadena mänguväljakutel, parkides või veedavad muul moel aega õues üheskoos. Noorte seas on levinud koguneda kiirtoitlustuskohtades ja kaubanduskeskustes. Kuigi tänu koostööle kaubanduskeskuste pidajatega on olukord paranemas, on siiski näiteks kesklinnas kaubanduskeskusi, kus alaealised veedavad jätkuvalt aega. Võimalik, et avalikkusele tehtud üleskutseid liikuda rohkem vabas õhus tõlgendab osa inimesi soovitusena veeta vabas õhus aega ükskõik millisel viisil. Kuigi õues liikumine on tervitatav, eiratakse hulgakesi aega veetes kriisi ületamise üht peamist abinõu – kontaktide vältimist.

Viimastel päevadel on arstid ja teadlased asunud üha rohkem tegema elanikkonnale üleskutseid vältida kollektiivseid koosviibimisi avalikes kohtades, isegi tänavatel. Leian, et nende mure on täiesti põhjendatud ja tuleneb reaalsest olukorrast avalikus ruumis. Seetõttu teen ettepaneku kehtestada täiendavaid nõudeid liikumisele avalikes kohtades, sätestades reeglid avalikus kohas üheskoos viibivate inimeste hulgale.