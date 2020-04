Mihhail Korb Martin Lainele: uskumatu, meedia kritiseerib meid info levitamise eest!

Jääb mulje, et samamoodi kui poliitikud ei saa elada ilma end reklaamimata, ei suuda ajakirjanikud elada kriitikat tegemata. Kritiseerimine on justnagu püha kohus, mida peab tegema ka siis, kui põhjus tuleb näpust välja imeda.

Ajakirjanik kritiseerib Keskerakonda kuuluvaid juhtivpoliitikuid selle eest, et sotsiaalmeedias pööratakse liiga palju tähelepanu praeguse eriolukorraga seonduvale. On mitu aspekti, millele tahan tähelepanu juhtida.

Oleme jõudnud uuele tasemele - meedia kritiseerib vajaliku info liigse levitamise eest! Siiamaani on ikka vastupidi olnud. Antud juhul on Eesti Päevalehe arvamuslugu tunnustus Keskerakonna poliitikutele, kes on keerulises olukorras vajaliku teabe levitamisega hästi hakkama saanud ja pälvinud sellega ajakirjanduse tähelepanu.

Eeskuju on ju tervitatav

Ilmselt on loo autor kursis meediatrendidega ja teab, et järjest rohkem inimesi on leidnud tee sotsiaalmeediasse ja ammutavad uudiseid sealt. Kui info tuleb otse ministritelt ja riigikogu liikmetelt, siis see mõjub usaldusväärselt. Ja kui poliitikud näitavad ise maskide kandmise, käte pesemise ning 2-meetrise vahemaa hoidmisega eeskuju, siis avaldab see positiivset mõju ka Eesti elanike tervisekäitumisele.

Eriolukorras on asjakohase info levitamine äärmiselt oluline. Keskerakond on suurima liikmeskonnaga erakond ning valitsuse poolt tulnud korralduste ja meetmete jagamine aitab kindlasti kaasa sellele, et saame üheskoos võimalikult kiiresti koroonaviirusest jagu. Kui meil õnnestub sedaviisi päästa kasvõi üks inimelu, on pingutus korda läinud.

Siinkohal kutsun kõiki Eesti inimesi, nende hulgas ka erakondi, üles külastama lehekülge kriis.ee ja levitama seal leiduvaid infomaterjale. Lisateavet saate siit: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised

Ilmunud algselt sotsiaalmeedia postituses.