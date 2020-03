Mihkel Nestor| palgahüvitis ees, helikopteriraha taga? Eesti saaks hakkama ka ainult laenuga

Kõigepealt tuleb muidugi loota haiguspuhangu ja majanduspiirangute lõpule. Nii kohutav kui see ka ei tundu, võib majandus ühel hetkel muutuda tähtsamaks kui elud. Me võime ju ajutiselt raha juurde trükkida ja seda üksteisele jagada, aga lõpuks on raha ainult vahend. Tegelik heaolu ja eeldus elu jätkumiseks planeedil Maa sünnib sellest, et inimesed toodavad kaupu ja teenuseid ja vahetavad neid üksteisega. Kui tööle jäävad ainult arstid ja leivaküpsetajad ning ülejäänud varjuvad kivi alla, siis tekib lõpuks küsimus, kellel neid „muidusööjaid” tarvis on.