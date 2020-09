Samas väidab juhtkiri, et jaanuaris ei mälestatud Eestis holokausti ohvreid ega osalenud Eesti riigijuhtidest kedagi Jeruusalemmas Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeval.

See on aga väänatud pooltõde. Jeruusalemmas ei osalenud tõesti keegi. Ühinen siin kohal Toomas Sildami sõnadega selle tõsiasja nentimisel, et selline olukord “jääb Eesti välissuhtlemise piinlikuks ja arusaamatuks leheküljeks“.

Samas tuleb aga meenutada, et osalesin jaanuaris Poolas, Oświęcimis Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeva mälestustseremoonial koos 50 eri riigi kõrgetasemelise esindajaga.