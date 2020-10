Teemal „Mis saab homme?” on mul lihtne kirjutada. Mu poeg on sündinud Eestis ja on praegu üheaastane, mis tähendab, et homme on tema jaoks juba varsti täna. Kirjeldamaks kõike, mida tahaks Eestis muuta (või säilitada või vähemalt prognoosidagi), ei piisa isegi tervest ajalehest. Sellepärast peatun ühel konkreetsel valdkonnal – spordil.