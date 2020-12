Mõeldes end 2050. aastasse, võiks üks poolt- ja vastuvaidlusi tekitav tulevikustsenaarium olla „Uus-Holland”. See oleks midagi enamat kui 1990-ndatest tuttav „Lõuna-Soome” ja midagi lähedasemat kui liiga väheseid kõnetanud „Läänemere Singapur”. Kui meenutada 17. sajandil Hollandi kolooniana oma tähelendu alustanud New Yorgi piirkonda, on see ka midagi äraproovitult edukat. Eesti jaoks pole Hollandi eeskuju varem jutuks olnud ajaloolisel põhjusel: kasvades tõrjus Holland eest Hansa Liidu, mille edust saime osa ka meie koos Lätiga.