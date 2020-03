MIS SIND NÄRVI AJAB? | Anna-Kaisa Oidermaa: vaimne tervis neelab SKT-st kaks korda rohkem kui riigikaitse. Ja ometi ei peaks

Presidendi aastapäevakõne koos „Igal linnul oma laul" ütluse meeldetuletamisega viis taaskord mõtted dialoogile ja selle võimalikkusele. Kes meist ei oleks teiste või võõrastega mõtteid vahetades sattunud olukorda, kus meie mõte ei jõua kohale? Saame ühel hetkel aru, et tegelikult ei vaheta me mitte mõtteid, vaid katsume kumbki teisele midagi selgeks teha? Jutt katkeb või jookseb sohu, räägid nagu seinaga või nagu loobiks pisikesi kive sumbunud tiiki. Kas me ei avasta ka vahel oma lähedastega pidamast kahte paralleelset monoloogi, mis - nagu ristuvad sirged - lõikuvad vaid teoreetiliselt?

Vahel ei ole kõige olulisem isegi vestluse sisu, vaid pigem vorm - kas räägime ühte keelt ning kuidas me teisega vestluse käigus suhestume. Ühise keele saab iga keskmiselt intelligentne inimene soovi korral selgeks õppida. Täpsetes terminites ja keelekasutuses on võimalik huvi olemasolul kokku leppida. Võib olla nii, et õnnestumiseks oleks vaja vestluseks sobilikku häälestust, mõlemapoolset valmisolekut dialoogiks.