MIS SIND NÄRVI AJAB? | Helena Lotman: laseme surma toanurka tagasi, ärme kardame teda

Järgneva loo lugemine võtab umbes kolm minutit. Selle kolme minuti jooksul sisestatakse Google’i otsimootorisse 11,4 miljonit küsimust. Elu tekitab väga palju küsimusi. Eestis olid 2019. aastal ühed otsitumad Google’i märksõnad „Eurovision”, „Laulupidu” ja „Rannamaja”. Tegu on nähtavasti oluliste fenomenidega meie kultuuriruumis, aga kipun arvama, et kõik inimesed ei oska nende kolme sõnaga suhestuda. Küll aga tean midagi, mis puudutab eranditult meid kõiki ja mille kohta võiksime lõputult küsida: kuidas õppida elama teadmisega, et oleme ajalikud?

Kuni surm ei puuduta meid isiklikult, on ta abstraktne ja mõõtmatult kauge. Eelmisel aastal juhtus minu mikromaailmas kaks maailma muutvat sündmust. Meie perre sündis teine laps ja mõni kuu hiljem pidin hüvasti jätma vanaemaga. Õigemini kasutasime küll sõna „kohtumiseni”, aga meie järgmist kohtumispaika mina veel ei tea. Läinud aastal nägin inimese elukaart selle ilus ja suuruses. Ja täielikus mõistetamatuses.

Inimese sünd on midagi imelist. Selle juures olla tähendab tähistada ja kaitsta elu, olla õnnelik, et nii paljudest juhustest kingiti elu just sellele inimesele. Miks ununeb olnud õnne tähistamine ja inimväärikuse kaitsmine elu lõpus? Miks pöörame oma pilgu surijatelt – surelikelt, kes me kõik oleme?