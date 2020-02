Praegu on moes liikuda, tervislikult toituda, ka oma vaimse tervise eest hoolitseda. Terviseteemalisi artikleid ja raamatuid on vist lugenud igaüks ja õnneks on kõigile kättesaadav ka suur hulk adekvaatset terviseinfot. Teisisõnu, Eesti inimesed on üsna terviseteadlikud.

Ometi on meie hulgas järjest rohkem neid, kes põevad mõnda kroonilist haigust.

Mis mulje teile jätab selline pilt Eesti lähitulevikust? Kroonilise haige, näiteks diabeeti ja hüpertooniatõbe põdeva 60-aastase patsiendi telefoni tuleb teade, et tõenäoliselt saavad ta ravimid varsti otsa. Mobiiliäpp küsib seepeale, kas ta soovib tellida perearstikeskuselt uue retsepti. Patsient vastab jaatavalt.