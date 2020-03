MIS SIND NÄRVI AJAB? | Nelli Jung: kas sotsiaalse hüve eest raha küsida on äri?

Ka sotsiaalsed ettevõtted on ettevõtted: majandusüksused, mis annavad endast parima vajaliku tööjõu ja vahenditega varustatud olemiseks. Võtmeküsimus on eesmärgis. Tulu teenimise asemel on sotsiaalsete ettevõtete fookuses sotsiaalne missioon: soov aidata lahendada olulist ühiskondlikku kitsaskohta.

Lihtne on aktsepteerida, et on olemas heategevuslikud MTÜ-d ja muud ühendused, mis püüavad mingit probleemi lahendada ja teevad seda riigi, Euroopa fondide või sponsorite toetusega. Ent meie ühiskonnas on raskem aktsepteerida, et üks ühiskondliku missiooniga MTÜ küsib oma teenuste eest tasu.

Nii Vaikuseminutitel, Topsiringil kui ka mitmel teisel sotsiaalsel ettevõttel on omatulu mudel: tooteid ja teenuseid pakutakse raha eest. Siit võrsubki suur valestimõistmine.