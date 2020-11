Läbisegi saab ta kord paigutada oma argumentatsiooniks seda ka ühte või teise rühma. Näiteks ei kõlba Põhjamaade pealinnad meile eeskujuks, kui juttu tuleb linnaruumist. Tallinna kehv tänavakeskkond tulenevat linnapea sõnul meie raskest ajaloost ja mineviku tõttu on see ka tulevikus lausa paratamatu. Abi ei oleks isegi Põhjamaade linnade eeskujust.

Ootamatult on Tallinn aga jäänud tule alla kahelt poolt. Nimelt on nii Riia uus linnavõim, kes vahetas välja pikalt linna juhtinud erakonna Ühtsuse (Keskerakonna analoog Lätis) kui ka Vilniuse linn asunud autokeskset linnaruumi jõuliselt ümber kujundama. Nii on kadumas õigustused ajaloost ja geograafilisest paiknemisest.