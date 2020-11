Väljastpoolt võttes on asi läinud eriti karmiks, sest Putin on kahe vooru vahelisel ajal kaks korda hoiatanud (keda?), et keegi ei tohi Valgevene, Kirgizia ja Moldova asjadesse sekkuda. Dodon aga kutsus neljapäeval oma poolehoidjaid pühapäeva õhtuks tänavatele, et vältida võidu varastamist!

Loodetavasti tuletab see üleskutse meelde, et sama asi, ent opositsiooni algatusel toimus Valgevene linnades presidendivalimispäeva õhtul, samaks valmistuti USAs 3. novembril, ehk siis tegu on üldise mustriga võimu ülevõtmiseks või selle säilitamiseks.