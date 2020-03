Piirid, mis on meie jaoks olnud avatud, võivad järsult sulguda, jättes meid lõksu ning sõltuma välisest abist. Õnneks on meil riik, kes meid sellises olukorras toetab ja hädasolijad koju toimetab. Maailmas on aga miljoneid inimesi, kelle koduriik ei ole suutnud neid kaitsta ning kes riskivad kõigega, et leida turvaline paik, kus uuesti oma elu alustada.

Koroonahirm on küll kole, aga me ei tohi unustada oma kohustusi nende ees, kes vajavad kaitset.

