Nädal kommentaariumis: „EKRE tegi peegelpõranda peal kükke...”

Kui eelmine nädal möödus koroona ja maskikandmise või mittekandmise tähe all, siis käesolev nädal tõi värsket tuult ka teiste, mh. eksootilisemate teemade näol. Esmaspäevase lehe arvamuskülgedel ilmus Krister Parise usutlus Hille Hanso ja Birgit Poopuuga islamist ning islamimaailmast ( Hille Hanso ja Birgit Poopuu: kõigi moslemite ohtlikuna kujutamine teeb me ühiskonnale kahju ). Nagu arvamuse-žanri puhul alati, võis ka seekord leida kommentaariumist erinevaid arvamusi.

Jõulukuu esimesel päeval lõhkas võimsa uudispommi EKRE noorteühendus „Sinine Äratus”: kui varasematel aastatel on parteid teinud riigieelarvest võetavate katuserahadega laiu žeste oma valimisringkondades, andnud välja parteikaaslaste raamatuid, toetanud naabri-ja sõbrameeste MTÜ-sid, siis „Sinine Äratus” trumpas nad kõik üle soovides rajada katuserahade eest mälestusmärk Vene Kodusõja-aegsele sõjapealikule ja seiklejale Roman Ungern von Sternbergile (vt. Valitsusparteid annavad katuserahast 45 000 eurot EKRE noorte MTÜ-le, mis lubab püstitada monumendi „jumalaks kuulutatud“ aadlikule ). Lõpuks oli seda liiga palju ka muidu meie poliitmaastikul ekstravagantsele mõjuvale EKRE-le ning nagu nädala jooksul selgus, jääb „hull parun” siiski katuserahast ilma. Ka kommenteerijad, eelkõige need, kes parteitud, ei läinud selle psühhedeelse ideega kaasa.

tark siil: „Kõhedusttekitav lugemine. Kas keegi kujutaks ette, et meie Venemaa ekspertide analüüsid põhineksid eranditult Venemaa mõjuväljas ja inforuumis kirjutataval ja räägitaval. Et Karmo Tüür kommenteeriks Putini-Venemaad arenguid Pervõi Kanalist nähtu ja Satanovski ning Igor Korotšenko jutu põhjal? Ajab naerma? Aga miks ei aja naerma daamide kommentaarid, kes elavad autoritaarse Türgi infoväljas?”

üksküllide poolehoidja: „Parem kui lapsed käiksid koolis ja õpiksid, mitte ei teeks selle asemel kliimastreiki või Sinist Äratust. Sest tulemus on selline, nagu me näeme.

Ungern von Sternbergil praktiliselt seos Eestiga puudub, muide pole ka selge, et ta Ungern Sternbergide esindaja on, sest tema eluajal arvati, et tegemist on bastardiga, keda ka igati tõrjuti. Protestiks võttis ta ka Venemaal hiljem nime „Ungern von Sternberg”, mis saksakeeli kõlaks nagu „vastumeelselt Sternberg”.

Baltisakslaste seas on ka väärikamaid teadlaseid, sõjamehi ja kultuuritegelasi, kellele monument püstitada ja neid, kes Eesti ja Läti arengus on positiivset rolli mänginud ja võiksid olla meie tänu võlgu. Ungern von Sternberg näiteks ei teinud Eesti heaks mitte midagi.”

Hm: „Juhiksin tähelepanu asjaolule, et see MTÜ Ungern Khaan (juhatus Sinine Äratus), mis on asutatud 08.10.2020, sai rohkem raha (45 000) kui Vähiliit (40 000) ja Toidupank (5 000).

Poolearulised impotentidest vanamehed ja kliimaksis vanamutid (st abordivastased) aga said 141 000 eurot ja kirikud 900 000 eurot.

Häbi, Jüri Ratas! Häbi!”

ogarad: „Ogarad on ogarad! Issand, kas ma elan hullumajas? Üha hullemaks läheb!”

Kolmapäev, 2. detsember

Nagu Eestis traditsiooniliselt välja kujunenud, lööbe enne aastavahetust laineid ja kütab kirgi katuseraha-teema. EKRE Europarlamendi saadik Jaak Madison astus sedapuhku üles katuseraha apologeedi rollis (Silmakirjalikud "katuseraha" kriitikud, kui praegune pole teie Eesti, siis head teed teile”), muuhulgas EKRE saadikute rahapaigutustele. Kommentaariumi puhul jäi üldiselt mulje, et kommenteerijatele ei meeldi mingi katuseraha, muuhulgas ka EKRE jagatav.

prrr: „Jaagu poolt kirjutatud tekstis olevad võrdlused on pehmelt öeldes rumalad. Kust tema teab, mis põhjusel need abordid tehti??? Ekre omas mahlas.”

Viisivana: „Referendum - JAH, aga EKRE poolt ei hääleta. Madissoni üleskutse on provotseeriv, nii nagu Martin Helme suu läbi avalikuks saanud nende partei poliitika.”

Hei: „See katuseraha saaks ka kasutada laste ja vähiravile ja ka oleks varu olemas erakorraliseks juhuks kui vaja.”

Neljapäev, 3. detsember

Ka käesoleval nädalal ei pääsenud kommentaarium selleta, et oleks lahatud homoseksuaalseid suhteid. Palju kõmu tekitas Ungari võimuerakonna „Fidesz” esindaja osalemine geiorgial Brüsselis, nagu hiljem selgus osales sellel ka Eesti diplomaat (vt. „Ungari eurosaadikut võõrustanud orgia korraldaja: meil on seks kondoomita ja ainult meestega”). Prominentsete kujude voodiseiklused erutasid ka kommenteerijate meeli, lisaks tavapärasele labasele sõimule, tabas kommentaariumist antud teemal ka mõne teravama mõtte.