Alanud nädal tõi eesti inimestele uue olukorra: esimest korda koroonapandeemia ajal muudeti maskide kandmine avalikus ruumis kohustuslikuks. Päevalehe arvamustoimetuse erikorrespondent Krister Paris uuris sel teemal Tartu Ülikooli statistikaprofessori Krista Fischeri arvamust, kes leidis, et see on õigustatud. Kommentaariumis - nagu ikka - oli nii poolt- kui ka vastuarvamusi.

Siim Kallase vuntsid: „Kogu pandeemia juures on kõige halvem see, et meil pole ettevalmistatud vastavat kaadrit. Jah, Lutsar ja Fischer lähtuvad parimatest kavatsustest ja oma parimatest teadmistest, aga meil on reaalselt puudus erialase ettevalmistusega epidemioloogidest, kes läbinud ka praktika mõnes haiguskoldes. No ei panda sõja ajal ka inimesi opereerima neid, kes on kursis vaid teooriaga, ettevalmistus peab olema pidev. Parim, mis sellest kriisist võiks sündida on see, et riik ja ülikoolid panustaksid sellele, et meil sellised spetsid tekkiksid."