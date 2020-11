NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: „labidatäis pliine Mart Helmele!”

ravikanep on out!: „Tegelikult võib asja ka sedapidi vaadata, et Eesti poliitilisel maastikul marginaalne erakond ja marginaalsed poliitikud üritavad teemat enda huvides ära kasutada, et kas või natukesekski saada pildi peale. See, et Saar ja Kallas sellega kaasa ei lähe on iseenesest loogiline- miks peaksid nad laskma teha kellelgi PR-i oma erakondade arvelt. Nii neid asju poliitikas ei tehta.”

Esmaspäeval kritiseeris Roheliste kaasesimees Kaspar Kurve teravalt Reformierakonda ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kuna need ei toeta Roheliste algatust ( „Roheliste esimees: häbiväärne, et Reformierakond ja Sotsid kaotavad igasugused väärtused poliittehnoloogia ning reitingute nimel” ). Kommentaariumis leidus sel teemal erinevaid arvamusi.

puuraidur: „Aga miks peaksid hakkama need, kes küsitluste järel valituks osutumise lävendist üle, hakkama turgutama nende reitinguid, kes lävendist kuidagi üle ei saa? See kõik on ju nii läbinähtav. Mul on kahju, et neid asju tehakse Eestis homode arvelt ja homode nimel. Väga küüniline.”

Teisipäev 27.10

Teisipäevases Eesti Päevalehes ja arvamusportaalis ilmus intervjuu keskerakondlase Igor Kravtšenkoga, kes arvas, et Valgevene on protestidest väsinud („PÄEVA TEEMA | Igor Kravtšenko: lihtrahvas on Valgevene protestidest väsinud”). Kommentaarium oli üldiselt tema argumentatsiooniga nõus.

Pilveltvaatleja: „See on vist esimene kirjatükk, mis Valgevene sündmustest reaalse pildi annab.”

Paeda sekretär: „No aga kuidas on võimalik 21. sajandil nõuda inimestelt, et nad läheksid OMON-i kuulide ette ja sureksid mingite uduste perspektiivide ja opositsiooni liidriteks pürgijate segase jutu eest? Nii neid asju enam ei tehta, inimesed võivad minna surma sotsialismi ideede eest või islami eest, teades, et paradiisis ootab 72 neitsit, kuskil nälgivas Aafrika või Lähis-Ida riigis, kuid kindlasti ei tee nad seda keset Euroopat, kus isegi vaeses Valgevenes on kogu maailma mõttes tagatud korralik elatustase: soe toit ja katus pea kohal.”

Kolmapäev 28.10

Endine PBK ajakirjanik Oleg Samorodni tegi arvamusportaalis ülevaate sellest kuidas jõudsid Mart Helme sõnad venekeelsesse meediaruumi (VENE MEEDIA PÄEVIK | Kreml on Mart Helmest lihtsalt vaimustuses). Selle peale ilmusid kommentaariumisse Helmete tulihingelised fännid jasama tulised vastased. Kuid eksisteeri ka kesktee ning leidus kainemat vaadet neile sündmustele, kui partei liht-või noorliikme perspektiiv.