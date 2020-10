Hans H Luik: „Vilja tekst on pisut sumbuurne, sest mul ei ole selge, kellele ja millisel koosolekul peaks arvamustoimetused põhjendama arvamusvabadust kui sellist. Kas see vajab põhjendamist üldse? Ma ei ole selle peale nõnda mõelnud, pean tunnistama.Vilja jutt on lihtsalt Vilja jutt, kas pole. Alati tähelepanuväärne, alati diskutiivne.”

Teisipäev 6.10

Sel sügisel on Delfi kommentaariumites ikka kaasa löönud ka erinevate elualade spetsialistid ning sedapuhku kommenteeris terve päeva koroonauudiseid doktor Karmen Joller, kes pidas kommentaatoritega maha tõsise diskussiooni artikli „Väikestelt lastelt maskikandmise nõudmine on absurd!” all.

Jessauul: „Absurd on see raha, mis ettevõtted nimega "Perearst" Haigekassalt sisse kasseerivad. Isegi koroona proovi pealt peavad ka nemad teenima (saatekiri!). See kõik on raske absurd! Millal see prassimine lõpetatakse?”

Karmen Joller: „Perearstide ja haigekassa vahel on leping, milles on kõik hinnad äärmise täpsusega kokku lepitud, st perearstid ei "kasseeri sisse", vaid esitavad haigekassale arve kokkulepitud summas. Mis puutub saatekirja koroonatestile, siis perearst saatekirja väljastamiselt ei teeni küll mitte midagi, koroonatesti puhul ka ei kuluta. Kuna koroonatestiga, nii nagu iga analüüsiga pole kõik päris must-valge, on haigekassa ja terviseametiga kokku lepitud kindlad kriteeriumid – selleks, et koroonatest annaks kõige õigema tulemuse. Näiteks inimestel, kellel sümptomeid ei ole, annab koroonatest harva positiivse tulemuse isegi siis, kui inimene tegelikult viirust kannab.

Perearstide huvi on ikkagi kõik haiged inimesed üles leida ja neile vajalikku abi anda.“