Eestlasi ei jäta külmaks ookeani taga toimuv. USA-s pole rassismi-vastased meeleavaldused veel raugenud ja sellest ilmunud Peter Singeri ja Katarzyna de Lazari-Radeki arvamuslugu „Rahutusi õigustada on keeruline. Veelgi keerulisem on olla mustanahaline USAs” käivitas arutelu ka kommentaariumis.

oh sa püha paris!: „Alustuseks võiks lõpetada feigi levitamise meedias, sest vastavalt kohtuarst Bakeri järeldustele, mis tehtud 25. augustil 2020, ei viinu Floydi teise ilma mitte politseiniku põlv, vaid tema veres oli fentanüüli 2-3 korda normist rohkem. Kui Floyd poleks surnud avalikus kohas, politseiniku põlv kõril, näiteks kodus, siis oleks surmapõhjuseks märgitud "üledoos".

Need andmed leiab Minnesota ringkonnakohtu kodulehelt, soovitan ka eesti ajakirjanikel ja arvamusliidritel soojalt nendega tutvuda. Iga inimese surm on tragöödia, mh Floydi oma, kelle elusaatus oleks võinud hoopis teisiti kulgeda, kui ta oleks teinud teised valikud. Aga paha on vaadata kuidas erinevad jõud üritavad omakasu silmas pidades selle õnnetu inimese õnnetut surma kasutada."

Loe selle ja teiste nädala populaarsete teemade kohta kirjutatud kommentaare artiklist.