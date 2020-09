Esiteks teatas valitsus eile, et keelab 25. septembrist öise müügi nüüd juba üleriigiliselt, ole sa kõrts või ööklubi. Pakkumata vastu abipaketti. Esialgu kuuks ajaks, aga paljudele on see tõenäoliselt viimane piisk niigi käis kannatuste karikasse. Mis muud, kui jääme ootama lemmikkõrtside uste sulgemisi ja koondamisteateid, valdkonnas tegutsevate paljude vabakutseliste traagikast rääkimata.