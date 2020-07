NÄDALA VÕITJAD | „Suurürituste“ korraldajad (ja koroona?)

2000 inimest välikontserdil ei tundu just ülisuur arv, meenutades kas või 63 000 osalejat legendaarsel Robbie Williamsi ülesastumisel Tallinna lauluväljakul seitsme aasta eest. Aga kui meenutada, et veel 1. juunil oli osalejapiir sada, on tegu ülisuure kasvuga. Mõnele üritusele võib värske valitsuse otsus tähendada mitmekordset tulutuge.

