Kuna koroonaviirus on respiratoorne nakkus, on põhiline inimeselt inimesele nakatumise viis hingeõhu kaudu (rääkimine, köha, aevastamine). Tuletagem meelde krõbedat talve ja aurupilve, mis suust välja tuleb ja on meile nähtav. Miinuskraadideta me seda ei näe, kuid see on ikkagi olemas. See teeb meile selgeks, kui tähtis on teistest inimestest eemale hoida või piiravat maski kanda. Väljas hajub see pilv hetkega ja nakatuda on võimalik ainult väga lähestikku näkku hingates.

Isegi meetri kaugusel on viiruse kontsentratsioon nii väike, et nakatuda pole praktiliselt võimalik.

Mis on ohtlik ja mis ohutu? Lugege pikaajalise epidemioloogi nõuandeid.