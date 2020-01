Nikolai Degtjarenko: Ratase kahjurlik valitsus hakkab meenutama juba Vares-Barbaruse oma

Jüri Ratas on Eesti valitsust juhtinud alates 2016. aasta novembrist. Ja igal aasta teatab peaministri büroo hiiglaslikust tööst, mille ta on ära teinud isiklikult ja tema kabineti ministrid, et Eesti inimesed elaksid paremini ja rõõmsamalt. Kuid mis seis Eestiga tegelikult on Jüri Ratase valitsemise tulemusena?