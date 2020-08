See hääl ei kõlanud ainult üle geograafilise takistuse, vaid üle sügava ajaloolise ja kultuurilise kuristiku, läbi mille kulgeb kahe alatiselt rivaalitseva maailmavaate ja tsivilisatsiooni piir.

Narvas sündinud ja kogu elu Narvas elanud inimesena olen harjunud tundma riigipiiri mõju nii kaudselt kui ka otseselt. Narva ajalugu on ju alati riigipiiriga seotud. Olgu see Taani, Rootsi või Venemaa piir, riigipiiridega on seotud nii Narva helgemad kui ka süngemad ajad. Riigipiir mõjus ka Narva kõige hilisemale eduloole, mis jätkub praegugi. Kui 2014. aasta alguses tõusis Narva üleöö riikliku ja rahvusvahelise meedia tähelepanu keskele, avanes narvalastel võimalus mõelda oma identiteedile ja ajaloole ning küsida, kuidas me sellisesse olukorda sattusime.

2000 km ajalugu

Sellise küsimuse tõstatasin enda jaoks ka mina.