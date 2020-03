Noorpoliitik: koduomanike sõbra tiitli said ilutulestikest loobunud linnad. Õige valik! On aeg paugutamist karmilt piirata

Kindlasti on suured ilutulestikud probleem nii koduloomade kui ka kliimaneutraalsuse nurga alt vaadates. Süveneme hetkeks üksikasjadesse. Vaatemängulisi ja heliefektidest rikastatud ilutulestikke korraldab tavaliselt ettevõte, kellel on pürotehnikaga töötamise kogemus ja pädevus. Suurtest ilutulestikest annavad elanikele teada korraldajad, peale selle on info kättesaadav ka kohalike omavalitsuste kodulehtedel. Palju hullem lugu on jaemüügi ja tavaostjatega. Esiteks ei pruugi iga ostja teadmised olla piisavad selleks, et tagada turvalisust kohas, kus pürotehnikat kasutada soovitakse.

Kuidas ilutulestikke piirata ja miks on just praegu õige aeg see teema ette võtta?

