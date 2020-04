Näeme, et noorte töötuks registreerimine on tõusuteel. Kindlasti tuleb riigil tähelepanu pöörata kõigile abi vajavatele sektoritele ja ettevõtetele, aga me ei tohiks unustada noori, kes on samuti haavatav sihtgrupp. Kahjuks on teada fakt, et noori löövad sellised kriisid pikemas perspektiivis kõige valusamalt. Seda kinnitab rahvusvaheline kogemus, et noored on esimesed, kes kaotavad kriisi ajal töö, ja viimased, keda pärast kriisi tööle võetakse.