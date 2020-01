Noorsots: Sanna Marin oleks rääkinud otsekui Eesti eest. Just meie vajame õnne saavutamiseks neljapäevast töönädalat

Tõsi, Boliiviast ja Venemaast oleme ette saanud, aga Läti, Leedu ja ka näiteks Kosovo inimesed on endiselt õnnelikumad kui meie. Kuivõrd töötamine moodustab suure osa inimese elust, võib kõike tööga seotut pidada oluliseks mõjutajaks meie heaolule ja õnnetundele.

Sellest tõdemusest lähtuvalt noorte sotsiaaldemokraatidega neljapäevase töönädala ettepaneku poolteist aastat tagasi tegime. Toona pidas Eesti Päevalehe toimetus meie ideed niivõrd absurdseks, et adresseeris seda lausa juhtkirjas. Ometi on selle sihiks võtnud mitmed ametiühingud üle Euroopa, katsetusi teevad ka paljud ettevõtted ja asutused nii Eestis kui ka mujal maailmas. Täna on Eestis visiidil Soome peaminister Sanna Marin, kes samuti töönädala lühendamist pooldab.

40-tunnine töönädal tõi innovatsiooni