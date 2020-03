On aeg keelata turud, kus sünnivad uued viirused

Maailm jälgib ärevalt koroonaviiruse levimist, kuid vähesed räägivad epideemia algpõhjusest. Nii 2003. aasta SARS-i kui ka praeguse koroonaepideemia jäljed viivad Hiina avaturgudele, kus müüakse toiduks elusloomi, kes kohapeal tapetakse. Sealt leiab madusid, kilpkonni, rotte, hundikutsikaid, merisigu, saarmaid, mäkrasid, tsiibeteid... Need olendid on seal tihedalt kokku surutud, nii et segunevad nende hingeõhk, veri, väljaheited. Sääraseid turge leidub teisteski troopilistes ja subtroopilistes maades.