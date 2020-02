Õnne Pillak: Miks me umbusaldame abilinnapea Beškinat? Ta pole parem vanemast, kes oma lapse eest ei hoolitse

Eestis on üle tuhande lapse, kes on vanemliku hoolitsuseta. Tallinnas elab nendest lastest 185. Vanemate rolli kannab siis ühiskond ja vastutab omavalitsus. Kellele saatus uuesti naeratab, leiab uue pere. Riik toetab seda rahaga, et pisutki oleks lihtsam. Pealinn, mis peaks olema eeskujuks, on vaadanud ükskõikselt, kui raha mis on vanemliku hoolitsuseta lastele on seisnud riiulil. Linn pole käitunud nagu tema hool ette näeks ja valdkonda juht pole parem vanemast, kes lapse eest piisavalt ei hoolitse.

2019. aastal eraldas riik Tallinna linnale vanemliku hooleta laste kasvatamisega kaasnevate kulude katmiseks 1385 eurot lapse kohta kuus. Sellest rahast andis Tallinn asenduskodus olevale lapsele 385 eurot ja hooldusperes kasvava lapse kulude katmiseks 240 eurot kuus. 1000 eurot vähem, kui oli võimalust. Kokku jättis Tallinna linn eelmisel aastal riiulile seisma ligi miljon eurot, mis oli mõeldud asenduskodudes ja hooldusperedes olevate laste kasvatamiseks ja ülevalpidamiseks.

Loo teeb eriti kurioosseks tõsiasi, et sotsiaalküsimusi kureeriv abilinnapea Betina Beškina teadis raha olemasolust. Ta teadis, et Tallinn on 2019. aastal perest eraldatud lapsi toetanud vaid 385 eurot kuus võimaliku 1385 euro asemel ning vaatas seda tõsiasja vaikides pealt. Ometi on asenduskodus ja hooldusperes kasvavate laste toetuse suurendamine tema kätes ja raha selleks Tallinnas on olemas. Sellegipoolest, ei midagi.