Ott Pärna nõuanded koolilõpetajatele: mida kirjum on inimene ja tema taust, seda parem on inimene

Minu õnnitlused teile, head lõpetajad, Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolipere ja fännid!

Te olete alles esimene lend, kuid teie koolist juba räägitakse! Järelikult läheb korda. Järelikult olele osa millestki suuremast. Mis iganes see on, aga kindastki on sellest kasu.

Ma pühendan oma tänase kõne nii teile, kallid lõpetajad, kui ka teile, kellel on Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolitee mingil põhjusel pooleli jäänud!

Kui minu ristiema tädi Inna hakkas Tartust Tallinnasse minu gümnaasiumilõpetamisele sõitma, ei teadnud ta, kas ma lõpetan või mitte. Lihtsalt viimase eksami tulemused olid veel selgumata. Ma olin õppeedukuselt üsna loru.