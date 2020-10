Olen EPLi veebitoimetaja Lennart Käämeriga nõus, et Ungarist oleme sõna- ja meediavabaduse vallas kaugel. Ja ka Poolaga on meediavabaduse distants pigem kena. Aga ei saa vaiki olla kui Eesti suurima uudisteplatvormi toimetaja arvab, et "meil ei ole ühtegi väljaannet kinni keeratud".