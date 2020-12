Tuima järjekindlusega esitatakse riigikogule arutamiseks eelnõud, mille sisuks on Eesti suurimalt rahvusvähemuselt õigus omakeelsele kooliharidusele - vaatamata sellele, et meie põhiseadus kaitseb vähemuste keelelisi õigusi. Taaskord on parlamenti jõudnud reformistide ettepanek lõpetada Eestis venekeelse alushariduse tagamine aastal 2024 ja ülejäänud koolisüsteemis aasta 2030.

Eelmise sajandi üheksakümnendatel veel mäletati, mis tunne on elada riigis, kus sinu emakeel on teisejärguline, oma riigi põhiseadusesse kirjutasime vähemuste kaitse sellise ebaõigluse eest. Paraku aga erakond, mis nimetab ennast liberaalseks, rahvusvähemustest ei hooli. Nemad valivad välja ainult lemmikvähemused, teisi võib rahus diskrimineerida. See muidugi pole aus demokraatlik poliitika, vaid autoritaarne favoriitidele privileegide jagamine. Vähemuste õigused eksisteerivad, kui kõiki vähemusi kaitstakse.

Kuidas selle keelega siis on?