Oudekki Loone: nii kibedaid maasikaid pole üldse tarvis

Võõrtöötajad on viimastel aastatel töötanud maasikapõllul nii 10-12 tundi päevas, mille eest makstakse umbes 800 eurot kuus. Puhkepäevi on siis, kui vihma sajab, päevas korjatakse nii umbes 100 kilo maasikaid.

Nii kirjeldas 27. mai Lõuna-Eesti Postimehes Raudsepa talu töötingimusi taluomanik Kaider Lutsar. See tähendab 70-84 töötundi nädalas. Pea poole rohkem kui juunikuine 38-40-tunnine normtöönädal ja makstav tasu jääb miinimumpalga kanti (2019. miinimumtunnitasu oli 3,21 eurot ja 2020. on see 3,48 eurot, ületunnitöö tuleb tasustada 1,5-kordselt, eeldame sõbralikult, et 800 eurot on netotöötasu). Rääkimata sellest, millised on võõrtööliste elutingimused, kuidas on korraldatud toitlustamine (ja kes selle eest maksab).