PÄEVA KÜSIMUS | Kuidas hoida koroonaviirust kontrolli all?

Lleida liikumispiirangute taaskehtestamine on toonud esile hooajatööliste kasinate elamistingimuste probleemi. Ametiühingud ja rahvusvahelised organisatsioonid on nende elutingimustele varemgi tähelepanu juhtinud, aga uued viiruskolded on selle eriti aktuaalseks muutnud. Viiruspuhanguid seostatakse istanduste, tapamajade ja toidutootjate töötajatele pakutavate kasinate elu- ja töötingimustega.