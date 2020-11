Minul on nõukogude lapsepõlv. Toona oli üheks loosungiks „püüame Ameerika kinni ja läheme mööda". Selline tavaline nõukogude propaganda. Eilsete arvude järgi (374 nakatunut) alustas Eesti naeruväärset võistlust Läti ja Leeduga.

Veel mõned päevad tagasi tundus, et olukord on kuidagi parem, kuid tegelikult on kõik märksa hullem. Ning me ajame sihikindlalt taga maid, kellest üks on juba välja kuulutanud karantiini, aga teine erakorralise olukorra. Mis seal's ikka, arusaadav, kuhu suunas me liigume.

Helme on viirusest tähtsam

Kuid vaatan siis sellele, mis riigis sünnib, ning mõistan, et viirusega võitlevad üksnes epideemiaajastu peaarst Arkadi Popov ning sotsiaalminister Tanel Kiik.