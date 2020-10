Peaministri valuline reaktsioon Helme väljaöeldule oli kummaline, kuna – nagu erinevad juhtivad poliitikud hiljem korduvalt tunnistasid – polnud väljaütlemises mitte midagi ootamatut. Kõik teadsid, et EKRE on geide suhtes ebasõbralik ja arvab, et nad võiksid pigem Rootsis toimetada.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistas ETV eetris, et tegelik probleem oli hoopis selles, et Martin Helme võttis Keskerakonda rünnata. Niisiis, vähemusi võib rünnata, aga Keskerakonda mitte. See on Eesti poliitika reaalsus.