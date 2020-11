Mu abikaasa tegi tähelepaneku, mis on õige. 1. novembril oli hingedepäev. Katoliiklikus Leedus on see suur püha. Siin on kombeks, et sõidetakse kalmistutele ja käiakse läbi kõik sugulaste hauad. Elus olevate sugulastega kohtutakse, neid emmatakse ja süüakse koos lõunat. Sel aastal oli saginat vähem, aga siiski oli.

Kas Leedukad ka Eestit meie (nendega võrreldes) madalate nakatumisnäitajatega eeskujuks toovad ja millised meeleolud seal valitsevad, loe intervjuust.