Eestis on avalik arutelu kaasaegse tuumajaama võimaliku ehitamise osas alles algusjärgus, kuid väga oluline algus on sel suunal juba tehtud. Selge on see, et teema tekitab emotsioone ja vastakaid arvamusi, kuid asjaolu, et sel teemal täna arutletakse on väga tervitatud ja vajalik.