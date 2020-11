2019. aasta augustis tuli avalikuks, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadlased on süsteemselt petnud välja Euroopa Liidu fondide raha. Mailis Reps pigistas juba toona auditi tulemuste ees silma kinni. Nüüd, kaheksa kuud peale seda avalikku esinemist, oleme sarnases olukorras. Repsi käitumine on vale ja seda ei tohi vaiba alla pühkida.