Tasakaalu küsimused taanduvad sageli hinnangutele, hoopis huvitavam küsimus on, kas nii subjektiivsetel teemadel ongi võimalik absoluutset tõde välja selgitada. See on huvitav arutelu, mida teadlastega ette võtta. Aga põhimõtteliselt on Anti Poolametsa välja käidud idee arutatav, sest püüd oma väiteid teaduslikult kontrollida on ilmselt aruka inimese tunnus.

Kuidas võiksid tasakaalu-uuringud toimuda ja kellel on nende läbi viimiseks Eestis pädevus loe artiklist.