Läänemere kaldale Teherani ehitades riigikirikust kahjuks ei piisa. Parima kleptokraatia ja teokraatia kokteili saavutamine eeldab, et ka mõtted on õiged. Sõna jääb vabaks, kuni ta on oma. Vastavas suunas on juba astutud väga õigeid samme, ilma milleta kogu projekt kokku kukuks.