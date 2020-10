Ega need deklaratsioonid ju kardinaalselt teineteisest ei erine. Esimese eeldus on, et pole kindlalt teada kuna efektiivne ja tõhus vaktsiin tuleb ja seega võib juhtuda, et meil tuleb veel pikka aega ilma vaktsiinita läbi ajada. Teine eeldab, et kohe, kohe on olemas hea vaktsiin ja meil tuleb vaid veel lühikest aega oodata. Ilmselt on tõde vahepeal.