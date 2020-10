Eesti on kõrghariduses teinud läbi kiire mahulise arengu – meil on 30-34 aastaste inimeste hulgas pea pooled inimesed kõrgema haridusega. See on üks kõrgemaid näitajaid maailmas. Ent kõrgharidusest tulenev suhteline palgalisa (ja sellega seotud tööviljakus) on arenenud riikide madalaim. Jääme Soome tasemele alla kaks ja USA tasemele neli korda. Meil on kõrgharidusprogramme, mille lõpetajate keskmine palk jääb alla 1000 euro. Samas napib sisseastujaid erialadele, kus sissetulek ulatub riigi kahekordse keskmiseni.

Kui kõrgem haridus ei loo lisaväärtust, tuleks mõelda, milles asi.