Kui laps või noor vajab psühhiaatrit, siis seal võib-olla juba taustal väärkohtlemine, traumeeriv kogemus. Harvad pole olukorrad, kus kõige traumeerivamad kogemused tulevadki lapsel perekonnast. Pahatihti on probleemid on põlvkondade ülesed. See tähendab, et traumeeritud last on kasvatanud omakorda traumeeritud lapsevanem, keda on kasvatanud samade probleemide käes vanavanem ja nii edasi. Sellises nõiaringis ei saagi lapsevanemad adekvaatselt aru, et nende lapsel on abi vaja.