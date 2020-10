Väga kahju oleks kui sellel aastal see traditsioon katkeb. Eks aastad polegi vennad. Kuid sellel keerulisel ajal, kui inimestel pole palju võimalusi reisimiseks ja meelelahutuseks, võiks vabas õhus jõuluturg kasvõi rahva jaoks toimuda. Selge on see, et tänavu turistide osakaal langeb. Selle võrra jääks raekoja platsil rohkem vaba ruumi ja kohalik rahvas saaks seal hajutatult liikuda.