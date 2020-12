Humanitaarne ja näiliselt mõttetuvõitu element, nagu on keel, aluseks mitmele teisele sfäärile; liialdada tahtes kõikidele elualadele - inimene kasutab ju sõltumata rahvusest, keelest, usust ja kõigest muust suhtlemiseks märke, eelkõige suulist ja kirjalikku keelt.

See, et Eesti alade okupeerimine ja rüüstamine on viimase poole tuhande aasta jooksul olnud peamiselt idast ja venekeelse rahva eestvedamisel, ei tohiks venekeelsetel meelest minna. Või õigemini peaksid nad seda endale teadvustama. Eesti keele selgeks õppimine oleks suur samm leppimise suunas ja suursugune žest suure rahva kohalikust esindusest.