Tundub ometi ju niivõrd lihtne: võtame juurdekasvu numbri, võtame raie numbri, paneme need kõrvuti ning saamegi üheselt tõlgendatava tulemuse. Sellisest lihtsustatud käsitlusest on tekkinud ka arusaamatusi. Seepärast võiks tõesti öelda, et juurdekasvu ja raiet lihtsalt kõrvutada ei ole mõtet.

Rääkides täpsemalt netojuurdekasvu ja raie suhtest, siis taustaks niipalju, et jätkusuutliku metsamajanduse kontseptsioon (sh 45 iseloomustavat indikaatorit) on kokku lepitud Euroopa ministrite metsakaitse protsessi käigus.