Koroonakriis on valusalt löönud paljusid, ent rahvusvaheliste värskete teadusuuringute kohaselt on lapsevanemad, eriti emad, sattunud eriti suure löögi alla seoses hüppeliselt kasvanud perekondlike kohustustega.

Seaduse teksti järgi peab tööandja tegelema aktiivselt töötaja töö ja pereelu ühitamise toetamisega vastavalt töötaja vajadustele. See tähendab, et toetamine erineb juba ainuüksi sellest, et töötajate vajadused ongi erinevad.



Kas see tähendab, et riigiasutustes võiks ametiautot kasutada ka erasõitude tegemiseks, näiteks laste kooli ja lasteaeda viimiseks?