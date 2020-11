EKRE senine innukus e-valimiste usaldusteema tõstatamisel on isegi tervitatav. EKRE IT ja ettevõtlusministri Kert Kingo ellu kutsutud ning tema järelkäija Kaimar Karu juhitud e-valimiste turvalisuse töörühm on teinud tänuväärset tööd. Töörühm leidis peale põhjalikku annalüüsi, et Eesti e-valimised on seni olnud tõesti turvalised. Ent sõnastati ka 25 ettepanekut turvalisuse ja usaldusväärsuse tõstmiseks. Iroonilisel kombel kõik võtmed selle plaani ellu viimiseks on täna EKRE käes.